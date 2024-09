Západ pritvrdzuje: Putin dostal ranu pod pás! Rusko prichádza o financie aj silného partnera

🏦 The world’s largest banks by assets, 2024 :

1. 🇨🇳 Industrial and Commercial Bank of China Ltd. ($6,303.44 bn)

2. 🇨🇳 Agricultural Bank of China Ltd. ($5,623.12 bn)

3. 🇨🇳 China Construction Bank Corp. ($5,400.28 bn)

4. 🇨🇳 Bank of China Ltd. ($4,578.28 bn)

5. 🇺🇸 JPMorgan Chase &…