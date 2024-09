Slovensko si v septembrovej aukcii požičalo 512 miliónov eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slovensko sa po letnej prestávke v polovici septembra vrátilo na dlhopisové trhy. Požičalo si pritom takmer 512 miliónov eur, keď predalo štyri druhy štátnych dlhopisov s termínom splatnosti od roku 2026 do roku 2035. Priemerný ročný výnos v akceptovaných ponukách sa pohyboval nižšie ako v júni, a to od 2,6236 % do 3,3857 %. V pondelok o tom informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).