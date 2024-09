Maďarská armáda prevzala prvé vojenské dopravné lietadlo Embraer KC-390

Embraer KC-390 (Zdroj: X/ProfessorBasso)

Lietadlo preletelo z Brazílie do Maďarska ešte v apríli. Pozemné a vzdušné testy trvali vtedy tri týždne a inštalovali do neho špeciálne komunikačné zariadenia NATO. Potom sa lietadlo vrátilo do Brazílie na ukončenie procesu výroby. Maďarská armáda kúpila dve lietadlá Embraer KC-390, ktoré nahradia ešte sovietske stroje Antonov An-26. Pred niekoľkými rokmi ich vyradili po vyše štyridsiatich rokoch služby.

Okrem Brazílie a Maďarska si tieto vojenské dopravné lietadlá už objednalo aj Portugalsko, Holandsko, Rakúsko, Česká republika a Južná Kórea. Záujem prejavili aj Švédsko, Grécko, Egypt a Južná Afrika, píše server magyarnemzet.hu.

Maďarské ozbrojené sily napĺňajú desaťročný program rozvoja v oblasti leteckej prepravy, ochrany vzdušného priestoru a kybernetickej ochrany. V rámci neho pod názvom Zrínyi 2026 posilnia prakticky všetky druhy zbraní, pričom plánujú rozšíriť kapacity vojenského priemyslu vo výrobe zbraní a munície.