Prioritou ďalších vojenských nákupov sú drony, uviedol poľský minister obrany

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

WASHINGTON/VARŠAVA - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v piatok po stretnutí s jeho americkým náprotivkom Lloydom Austinom vo Washingtone vyhlásil, že bezpilotné lietadlá sú prioritou ďalších vojenských akvizícií jeho krajiny. Poľské ozbrojené sily plánujú aj nákup námorných dronov. Informuje agentúra PAP.