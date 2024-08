MIMORIADNE Poplach v Poľsku: Vzdušný priestor narušil neznámy objekt!

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

VARŠAVA - V pondelok ráno došlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru neidentifikovaným objektom, pravdepodobne bezpilotným lietadlom. Túto informáciu oznámilo Veliteľstvo operačných síl poľských ozbrojených síl. Objekt bol zaznamenaný v oblasti približne 25 kilometrov južne od mesta Hrubieszów, kde prebiehajú intenzívne pátracie operácie.