Izrael tvrdí, že za deň zabil desiatky ozbrojencov a zasiahol vyše 30 cieľov v Gaze

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

TEL AVIV - Izraelská armáda uviedla, že za uplynulý deň zabila desiatky ozbrojencov a zasiahla vyše 30 cieľov v Pásme Gazy. Ráno tiež na juhu Libanonu zasiahla ozbrojencov Hizballáhu, ktorí chystali raketový útok na Izrael. Napísal to server The Times of Israel.