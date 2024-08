Cyprus je pripravený pomôcť v prípade evakuácie cudzincov z Blízkeho východu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Hatem Moussa)

"Sme pripravení pomôcť, ak to bude nevyhnutné," uviedol hovorca s tým, že veľvyslanectvá niekoľkých európskych krajín už kontaktovali cyperskú vládu, aby s ňou hovorili o podrobnostiach možných evakuácií.Cyprus je členskou krajinou Európskej únie, ktorá leží najbližšie ku krajinám Blízkeho východu a často slúži ako stredisko pri humanitárnych alebo evakuačných operáciách v prípade krízových situácií na Blízkom východe.

Let z Cypru do Libanonu trvá len asi 35 minút. Na prepravu ľudí, ktorí by chceli Libanon opustiť, je okrem toho možné použiť aj lodnú dopravu. Tieto trasy v uplynulých mesiacoch podľa DPA už niekoľkokrát poslúžili na to, aby sa ľudia dostali do bezpečia.

Napätie na Blízkom východe spôsobené vojnou v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas sa vystupňovalo minulý týždeň po atentáte na vodcu Hamasu Ismáíla Haníju v Teheráne a následnom zabití najvyššieho vojenského veliteľa Hizballáhu Fuáda Šukra v pri útoku Izraela v Bejrúte. Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil, a sľubujú za oba útoky odvetu.