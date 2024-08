Rusko už začalo Iránu dodávať moderné systémy protivzdušnej obrany

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA - Rusko už začalo Iránu dodávať moderné radarové systémy a zariadenia na obranu vzdušného priestoru, informoval v pondelok denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na dvoch nemenovaných iránskych činiteľov. Podľa nich o to požiadal Teherán v súvislosti s vyhroteným napätím na Blízkom východe, kde minulý týždeň zosilneli obavy z otvorenej konfrontácie Iránu a Izraela.