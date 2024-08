Po smrti vodcu Hamasu zadržali už viacero vysokých predstaviteľov

Ismaíl Haníja (Zdroj: TASR/AP/Hassan Ammar)

TEHERÁN - Irán zadržal už viac ako dve desiatky vysokých predstaviteľov v reakcii na obrovské narušenie bezpečnosti, ktoré umožnilo zavraždenie vodcu palestínskeho hnutia Hamas Ismaíla Haníju. Pre The New York Times (NYT) to v piatok uviedli dvaja Iránci oboznámení s vyšetrovaním.