Kamala Harrisová má po debute na TikToku vyše milióna sledovateľov

Kamala Harrisová (Zdroj: SITA/AP Photo/Mike Stewart)

Pre svoj profil si Harrisová vybrala slogan When we fight, we win (Keď zabojujeme, vyhráme).V prvom krátkom videu, ktoré má vyše 6,5 milióna pozretí, Harrisová vysvetľuje, prečo sa pripojila k platforme používanej najmä mladými ľuďmi, teda aj možnými prvovoličmi.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik, Pool)

Profil na TikToku má aj republikánsky kandidát na prezidenta Donald Trump, ktorý sa môže pochváliť vyše deviatimi miliónmi sledovateľov.

Predpokladá sa, že po tom, čo úradujúci americký prezident Joe Biden odstúpil z boja o znovuzvolenie, sa 59-ročná Harrisová stane vyzývateľkou Trumpa. Biden ju podporil vo svojom rezignačnom liste i v prvom prejave k národu po svojom odstúpení.