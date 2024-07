Bývalý prezident USA Barack Obama so ženou Michelle podporili Harrisovú v boji o Biely dom

Barack Obama (Zdroj: TASR/AP Photo/Petros Giannakouris, File)

„Michelle a ja sme volali, aby sme povedali, že nemôžeme byť viac hrdí na to, že vás môžeme podporiť, a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby ste prešli týmito voľbami a dostali sa do Oválnej pracovne,“ povedal potom Obama. Harrisová sa im poďakovala za ich vzájomné priateľstvo. "Som na teba pyšná, nemôžem ti to nepovedať. Toto vojde do dejín," povedala Obamová. Oznámenie demokratického exprezidenta a bývalej prvej dámy znamená koniec niekoľkých dní špekulácií, že Obamovi Harrisovú nepodporí. Napríklad list New York Post v stredu s odvolaním sa na jeden nemenovaný zdroj z Bidenovej rodiny napísal, že Obama sa údajne nedomnieva, že by Harrisová mohla Trumpa poraziť a že je podľa neho "nekompetentná".

Obama a Harrisová spolu pravidelne komunikujú

Než z kampane odstúpil súčasný prezident Biden, Obama podporoval jeho kandidatúru, a to nielen slovne, ale aj prostredníctvom rád a konzultácií ohľadom kampane. Po Bidenovom zlom výkone v televíznom dueli s Trumpom bol Obama podľa denníka The Washington Post (WP) údajne toho názoru, že Bidenove šance na víťazstvo vo voľbách sa významne znížili.

Stanica NBC News tento týždeň informovala, že Obama a Harrisová spolu pravidelne komunikujú už od nedele, keď viceprezidentka svoju kandidatúru oznámila, a Obama ju údajne súkromne podporil už vtedy. Nemenovaný zdroj oboznámený s touto komunikáciou vo štvrtok NBC povedal, že Obama svojím verejným vyjadrením podpory Harrisovej nechcel zatieniť Bidenov prejav k národu z Oválnej pracovne, ktorý pripadol na stredajší večer (štvrtkové ráno SELČ). Štvrtkový prieskum verejnej mienky denníka The New York Times (NYT) a Sienna College predpovedá veľmi tesný výsledok súboja medzi Trumpom a Harrisovou, ak by sa voľby konali teraz - Harrisová by dostala 47 percent hlasov pravdepodobných voličov a Trump 48. Do amerických prezidentských volieb zostáva 101 dní.