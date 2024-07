Dodávky ropy do Česka cez ropovod Družba pokračujú podľa plánu, uviedla česká spoločnosť Mero

Ropovod Družba (Zdroj: TASR/AP Photo/Sven Kaestner, File)

PRAHA - Dodávky ropy do Česka cez ropovod Družba sú stabilné a pokračujú podľa plánu. V reakcii na obmedzenie dovozu ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska to v utorok uviedla česká spoločnosť Mero ČR, ktorá vlastní a prevádzkuje české časti ropovodu Družba.