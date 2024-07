Česko chce pre armádu kúpiť takmer 900 tatier: Nákup podľa rezortu obrany zvažuje aj Slovensko

TATRA T-815 Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

PRAHA - Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje uzatvoriť rámcovú dohodu na nákup ťažkých nákladných automobilov Tatra T-815. Kúpiť by mohlo až 872 kusov za predpokladanú cenu 13,34 miliardy korún (približne 525 miliónov eur). Dohoda umožňuje, aby sa k nej pridali ďalší alianční partneri. Vážne o tom podľa českého rezortu obrany uvažuje Slovensko.

Cieľom je nahradiť zastaranú techniku, ktorá v armáde v mnohých prípadoch slúži už 40 rokov. Nákladné automobily bude rezort zaobstarávať podľa svojich finančných možností a aktuálnych potrieb armády. Podľa návrhu dohody so spoločnosťou Tatra Defence Systems s.r.o. môže ministerstvo do konca septembra 2031 nakúpiť 872 terénnych automobilov T-815 troch typov.

Tlačová konferencia podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka

"Rámcová dohoda zároveň umožňuje, aby sa k nej pripojili aj alianční partneri, čo by znamenalo množstevnú zľavu aj pre české ministerstvo obrany. O pripojení sa k rámcovej dohode a spoločnom nákupe vážne uvažuje napríklad Slovensko," uviedlo české ministerstvo. Informáciu o zákazke chce šéfka rezortu obrany Jana Černochová predložiť vláde ešte tento mesiac.

Nákup nových nákladných áut by českej armáde podľa ministerstva pomohol zvýšiť jej prepravné kapacity, ale predovšetkým by znamenal nahradenie často značne zastaranej techniky. Prvých niekoľko desiatok kusov by armáda mohla dostať budúci rok. "Vozidlá budú používané na prepravu materiálu po ceste aj v teréne, využívané môžu byť aj pri nasadení Ozbrojených síl ČR v záchranných a humanitárnych operáciách," spresnil rezort s tým, že zabezpečenie prepravnej kapacity je pre fungovanie armády nevyhnutné.