Búrky v Česku na niekoľko hodín ochromili medzinárodné vlakové spoje

Najhoršia situácia bola medzi Kolínom a Pardubicami, kde bola trať úplne neprejazdná. Konkrétne v úseku Záboří nad Labem a Řečany nad Labem poškodili popadané stromy trakčné vedenie. Niekoľkohodinové obmedzenie sa dotklo desiatok vlakov. České dráhy viaceré regionálne spoje odriekli, rýchliky a medzinárodné vlaky, ktoré už boli na trase, smerovali rôznymi odklonmi. Cestujúcich z niekoľkých vlakov museli evakuovať do náhradných spojov.

10.07.2024 v 20:42 vystraha CHMU: Pozorovan jev: Velmi silne bourky. E,H. Vice na https://t.co/7Dw6hC7ZUL pic.twitter.com/kAYfHpwuD1 — Český hydrometeorologický ústav_VYSTRAHY (@vystrahy) July 10, 2024

Viaceré vlaky smerujúce do Rakúska a tiež cez Slovensko do Maďarska, ktoré vyrážali neskoršie, museli z dôvodu nedostatočnej kapacity odklonovej trasy čakať až do obnovenia prevádzky medzinárodného koridoru. Nabrali tak niekoľkohodinové meškania, napríklad vlak EC Metropolitan smerujúci z Prahy do Budapešti má podľa webu Českých dráh potvrdené meškanie 229 minút, vlak rj Vindobona z Prahy do Grazu mešká 181 minút. Trať by podľa Českých dráh už mala byť prejazdná.

Búrky spôsobili problémy aj v Juhočeskom kraji, kde podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) padali trojcentimetrové krúpy. ČHMÚ vydal na stredu výstrahu pred veľmi silnými búrkami, ktorá platila na väčšine územia ČR. Varovanie zostáva pre väčšinu krajov v platnosti až do nočných hodín.