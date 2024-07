Jasné GESTO prvej dámy: JILL BIDENOVÁ podporuje manžela v prezidentskej kampani, NEJDE JEJ ale o politiku!

Prezident USA Joe Biden s manželkou a prvou dámou Jill Bidenovou (Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci)

Prvá dáma USA sa stretla s Čaputovou: Podpora je veľmi dôležitá! Slovensko zdieľa rovnaké hodnoty (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Manželka amerického prezidenta je status, ktorý z nej robí známu osobnosť po celom svete. Nie každá prvá dáma hlavy USA však mala rovnaké vystupovanie. Konzervatívny americký denník NY Post poznamenal, že "prvá dáma Jill Bidenová neustále tlačí na manžela Joea, aby bojoval o znovuzvolenie do prezidentského úradu. Mal k tomu dopomôcť aj nenápadný ťah módneho časopisu Vogue".

Na titulke najnovšieho čísla sa totiž objaví práve Jill Bidenová. Ny Post to komentuje slovami, že "Jill zbožňuje, keď je stredobodom pozornosti". Jill v jednom z ďalších rozhovorov trvá na tom, aby ju oslovovali "Dr. Jill Bidenová". Ako však kriticky poukazuje NY Post, Bidenová získala "len" titul Ed.D (doktorát zo vzdelávania), čo ale nemá takú istú váhu ako PhD. alebo MuDr..

Tretia za tri roky

Kritický denník prišiel aj so zaujímavým porovnaním. Augustové vydanie Vogue bude už tretie za posledné tri roky, kde sa na titulke objaví Jill Bidenová. Šéfredaktorka Vogue Anna Wintourová je kamarátkou a podporovateľkou Jill Bidenovej. Michelle Obamová bola tiež na troch hlavných obálkach, ale v rozpätí ôsmich rokov, zatiaľ čo Melanii Trumpovej sa Vogue úplne vyhýbal.

Navyše informácia o novej titulke s prvou dámou sa objavila len deň po fotení Bidenovcov v Camp David, ktoré mala pod palcom známa fotografka Annie Lebovitzová.

Plátok Daily Beast poukazuje na vyjadrenie Jill Bidenovej v Camp Davide, len niekoľko dní po politickej debate Bidena s Trumpom, ktorý súčasný americký prezident nezvládol. "O svojej budúcnosti rozhodneme my," nadobudlo nový význam. Akoby o nej začala rozhodovať rodina Bidenovcov, a nie oprávnení voliči.

Prezident USA Joe Biden s manželkou a prvou dámou Jill (Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci)

Vogue vykresľuje obraz ženy, ktorá je veľmi príjemná, podporuje manžela, vlastné aj nevlastné deti. Študentov sa snaží vzdelávať, aby boli lojálni k tým, na ktorých im najviac záleží. Vlastné emócie si však necháva pre seba. V politickej kampani je to ideálne, v manželstve už menej. "Nedovolíme, aby tých 90 minút (politická diskusia s Trumpom) definovalo jeho štyri roky v prezidentskom kresle. Budeme pokračovať v boji," vyjadrila sa Jill Bidenová pre Vogue.

V pozitívnom svetle

Liberálny denník New York Times je iného názoru. Katie Rogersová o súčasnej prvej dáme hovorí nasledovné: "Ľudia ju nespomínajú, keď hovoria o Bidenových kľúčových poradcoch, ale ona je jeho vnútornou kontrolou a najbližšou dôverníčkou. Tvrdo bojuje za to, aby (Joe Biden) získal druhé funkčné obdobie, pretože na programe sú ešte veci, ktoré by chceli uskutočniť."