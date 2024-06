USA požiadali Bezpečnostnú radu OSN, aby podporili plán na prímerie v Gaze

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

Hlasovanie podľa diplomatických zdrojov plánujú ešte v pondelok, dosiaľ ho však nepotvrdila Južná Kórea, ktorá v júni rade predsedá.

Pod iránskym vedením sa agenti Hamasu naučili ovládať a vyrábať presné komponenty na výrobu rakiet a strategické zbrane. (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

"Spojené štáty dnes požiadali Bezpečnostnú radu OSN, aby pristúpila k hlasovaniu... na podporu predloženého návrhu," uviedol v nedeľu hovorca americkej misie pri OSN Nate Evans. Termín hlasovania však nešpecifikoval. USA, pevný spojenec Izraela, čelia značnej kritike za to, že zablokovali viacero návrhov rezolúcií OSN vyzývajúcich na prímerie v Pásme Gazy.

Americký prezident Joe Biden inicioval 31. mája novú snahu o prímerie a prepustenie rukojemníkov, nespojenú s OSN. Na základe návrhu by sa Izrael stiahol z populačných centier v Gaze a Hamas by prepustil rukojemníkov. Prímerie by trvalo najskôr šesť týždňov a predlžovali by ho počas rokovaní o trvalom ukončení vojny.