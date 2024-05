Izrael tvrdí, že má taktickú kontrolu nad hraničným koridorom Gazy s Egyptom

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Ohad Zwigenberg))

JERUZALEM - Izraelské sily údajne prevzali tzv. taktickú kontrolu nad koridorom zvaným "Filadelfi", ktorý vedie pozdĺž hranice medzi Pásmom Gazy a Egyptom. Tvrdí to nemenovaný predstaviteľ izraelskej armády, ktorého v stredu citovala agentúra Reuters.

archívne video

Hamas umiestnil výbušniny do škôlky v Gaze (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

"Neznamená to, že máme pozemné sily (rozmiestnené) na celej dĺžke koridoru, no znamená to, že (ho) môžeme kontrolovať a máme možnosť odrezať linku, ktorú Hamas využíval na dopĺňanie svojich zásob, ako aj pohyb v tejto oblasti a jej okolí," povedal zmienený predstaviteľ izraelskej armády.

Dodal, že izraelské sily objavili v rámci svojej vojenskej operácie v meste Rafah a okolí za desať dní dovedna 20 tunelov, ktoré vedú do Egypta, pričom o tejto skutočnosti upovedomili Káhiru.