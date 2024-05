Muž nevedel odolať telu mladej ženy: Potom prišiel šok: Kupoval si pornomateriál vlastnej dcéry, matka nič nevie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ani jeden z nich netušil, že sa poznajú už dlho: zákazník a poskytovateľ OnlyFans sú otec a dcéra! Nórska psychologička Tone Haldorsenová teraz informovala o prípade v novinách „Dagbladet“ so súhlasom dotknutých osôb.

archívne video

Porno v prešovskom kostole

Všetko vyšlo najavo, keď Nór odcestoval na víkend s kamarátmi a muži si navzájom zverili svoje porno tajomstvá. Kamarát mu povedal, že je zákazníkom tej istej mladej ženy na OnlyFans a že vie, kde býva. Mužovi to začalo byť podozrivé, keď zistil, kde žije majiteľka OnlyFans profilu. Začal pátrať a bol šokovaný, keď zistil, že si kúpil pornografické fotografie svojej dcéry.

„Prišiel za mnou, pretože bol taký zasiahnutý, že mal samovražedné myšlienky. Na svoju dcéru sa už nemohol pozerať. Z toho, že jeho vlastná dcéra podnietila jeho fantázie, mu prišlo fyzicky zle,“ uviedla psychologička.

Na radu psychologičky sa napokon dcére prihovoril: „Myslela si, že je to odporné. Začala premýšľať o tom, aké riskantné je byť anonymný na OnlyFans. Toto je samozrejme obzvlášť šokujúci príklad, ale podobné prípady poznajú všetci terapeuti. Niekto sa anonymne stretáva s tetami či strýkami, niekto so starým otcom. Mali by ste si to uvedomiť pred anonymným vstupom do tejto oblasti. V tomto prípade otec a dcéra našťastie dokázali šok prekonať terapiou. Dnes majú opäť normálny vzťah.“

Nór je ženatý s matkou 23-ročnéj ženy. Tá dodnes zostáva v blaženej nevedomosti. Otec a dcéra sa dohodli, že jej nič nepovedia.