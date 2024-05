Zakladateľa trhoviska s drogami na dark webe vzali v USA do väzby

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Súd v USA nariadil vziať do väzby 23-ročného muža z Taiwanu, podozrivého z prevádzkovania nelegálneho trhoviska s drogami na dark webe. Takto údajne predal drogy za viac ako 100 miliónov dolárov, informovala agentúra AFP.

Mladíka, známeho aj pod nickom "Pharoah", zadržali v sobotu na letisku Johna F. Kennedyho v New Yorku. Cez trhovisko Incognito Market, ktoré mladík založil, sa obchodovalo s drogami do Spojených štátov i do celého sveta. Podľa zistení amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) sa takto predávali aj podvodné lieky na predpis. Transakcie prebiehali anonymne.

archívne video

Kosová chce ako prvé navštíviť všetkých sudcov na Slovensku, s ktorými 4 roky bývalý predseda nekomunikoval (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Incognito Market bol zatvorený v marci. Od jeho spustenia v októbri 2020 sa tam predali stovky kilogramov drog a liekov - heroínu, kokaínu, LSD, extázy, oxykodónu, metamfetamínov, ketamínu a alprazolamu. Päť percent z kúpnej ceny z každého predaja na Incognito Markete predajcovia platili zadržanému mužovi, ktorý tak mal zisky v miliónoch dolárov, uviedlo americké ministerstvo spravodlivosti.

V prípade, že súd v USA mladíka usvedčí, hrozí mu doživotný trest

Hovorca taiwanského ministerstva zahraničných vecí počas pravidelného brífingu v utorok uviedol, že mladík od novembra pracuje na taiwanskej ambasáde na východokaribskom ostrove Svätá Lucia, ktorý je jedným z mála spojencov Taiwanu. Mladý muž požiadal o prácu na veľvyslanectve svojej krajiny v rámci náhradnej vojenskej služby - povinnej pre mužov na Taiwane - a "správal sa normálne". Očakávalo sa, že v júli sa jeho vojenská služba skončí. Z ostrova Svätá Lucia odcestoval 18. mája na dovolenku. Do Singapuru, ktorý bol cieľom jeho cesty, cestoval cez New York, kde bol zadržaný.