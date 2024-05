FBI pomáha Londýnskej polícii: Vyše 100 antických artefaktov stále chýba

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Agenti FBI uviedli, že londýnskej Metropolitnej polícii pomáhajú pri pátraní po 1500 predmetoch, ktoré sa stratili alebo boli odcudzené. Zatiaľ bolo vrátených 626 z nich a ďalších 100 bolo objavených, no zatiaľ vrátené neboli.

FBI podľa BBC takisto pomohla pri návrate 268 predmetov predaných zberateľovi vo Washingtone, ktoré podľa múzea patria do jeho zbierok. Ďalší z kupcov so sídlom v New Orleans pre BBC uviedol, že agent FBI ho prostredníctvom e-mailu požiadal o informácie o dvoch predmetoch, ktoré predtým kúpil na burze eBay.

Britské múzeum v marci začalo právne konanie voči svojmu bývalému zamestnancovi Petrovi Higgsovi za krádeže, poškodenie či predaj antických artefaktov na eBay. Higgs pracoval v oddelení zbierok z obdobia starovekého Grécka či Ríma a obvinenia odmieta. Voči Higgsovi je vedené občianske konanie a v spojitosti s chýbajúcimi predmetmi neboli zatknuté či z trestného činu obžalované žiadne osoby.