Zranenia, ktorým sa dalo predísť: Podľa odborníkov spôsobila prepad Boeingu banálna chyba

Prepad Boeingu 787 leteckej spoločnosti LATAM mohlo spôsobiť neúmyselné posunutie sedadla pilota. Uviedol to dnes odborný server The Air Current. Stroj sa prudko prepadol pri pondelkovom lete zo Sydney do Aucklandu. Udalosť si vyžiadala viac ako 50 zranených. Boeing je po januárovej nehode stroja 737 MAX spoločnosti Alaska Airlines pod drobnohľadom úradov. Výrobca leteckej techniky sa k vyšetrovaniu zatiaľ nevyjadril.