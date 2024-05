Experti to povedali na rovinu! Rebríček najnezdravších potravín, ktoré nájdete bežne v supermarkete: TOTO máte doma aj vy

(Zdroj: Getty Images)

Asi nikoho neprekvapí, že medzi najnezdravšími potravinami v supermarkete sa objavili napríklad lupienky, sušienky či zmrzlina. Našli sa však aj také, o ktorých si mnohí myslia, že sú zdravé, respektíve nie až tak škodlivé. Pravda je však podľa portálu Daily Mail úplne iná. Týchto 5 produktov nás skutočne prekvapilo.

Balená voda

Asi nikto by nečakal, že sa v tomto rebríčku môže objaviť aj balená voda, ktorá je pre život nevyhnutná. Plastové fľaše však obsahujú chemikáliu nazývanú Bisfenol-A, ktorá môže pri zahriatí preniknúť do fľaše a voda sa stáve nebezpečnou. Môže spôsobiť zníženie plodnosti či problémy so správaním u detí.

Diétne nápoje

Hoci sa táto pochutina tvári ako vhodná alternatíva, ktorá naše telo tak nezaťaží, nie je tomu tak. Tento nápoj je totiž potencionálne karcinogénny. Okrem toho chemikálie, ktoré sa nachádzajú v dietnej kole, môžu zvýšiť hladinu cukru či zaťažiť našu pečeň.

Smoothies

Ďalším nápojom je aj smoothies. Do mnohých totiž okrem ovocia, ktoré obsahuje veľa vitamínov, pridávajú aj množstvo cukru. Niektoré druhy ho dokonca obsahujú viac ako Coca Cola či sladké pečivo. Nadmerný príjem cukru môže viesť k zvýšeniu krvého tlaku, zápalom či cukrovke. Urobte si preto tento zdravý nápoj radšej doma.

Zavárané uhorky

Mnohé značky zaváraných uhoriek obsahujú emulgátory a stabilizátory ako napríklad polysorbát 80. Ten podľa vedcov spôsobuje rakovinu u myší, a preto je lepšie sa mu vyhýbať. Taktiež môžu obsahovať benzoát sodný, ktorý podľa maďarského inštitútu verejného zdravia zvyšuje chronický zápal v tele, čo taktiež môže viesť k zvýšenému riziku rakoviny.

Ovocné jogurty

Poslednou potravinou, ktorú sme pre vás vybrali, sú ovocné jogurty. V tomto prípade je problémom to, že ich chuť v mnohých prípadoch nepochádza z ovocia, ale sú sladené cukrom alebo koncentrátom ovocných štiav. Tieto jogurty tak obsahujú veľa cukru a malé množstvo bielkovín. Namiesto zasítenia preto budete rýchlo pociťovať hlad. Okrem toho veľa cukru pre organizmus škodí.

