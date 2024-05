Zákazníci reštaurácie zúria: Takto ich prevádzka núti zaplatiť prepitné! Pozor na túto zákernú praktiku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rozhnevaný miestny obyvateľ zverejnil na Reddite fotografický dôkaz, na ktorom je vidieť, ako reštaurácia na predmestí Burnaby zámerne zakrýva možnosť „bez prepitného“ na obrazovke platobného terminálu. To má nevedomých ľudí viesť k presvedčeniu, že prepitné je v podniku povinné. Na fotografii vidno čierne kúsky pásky, ktoré zakrývajú miesto, kde by sa na dotykovej obrazovke nachádzala možnosť „bez prepitného“. Zamestnanci túto možnosť nahradili slovami „prepitné“ a „ďakujem“. To už bolo na nahnevaného zákazníka a autora príspevku priveľa.

Ako ďalej vysvetlil, v reštaurácii ho ani neobslúžili, dokonca si musel sám vyzdvihnúť jedlo z výdajného pultu. Príspevky identifikujúce reštauráciu na Reddite boli vymazané. Avšak podnik Chicken Plus si na webovej stránke Yelp, ktorá publikuje recenzie o podnikoch z davových zdrojov, už v roku 2022 za hru s prepitným vyslúžil kritiku. „Bežný zákazník by o tejto možnosti nevedel alebo by ju nevidel, pretože je zakrytá čiernou páskou. Videl by len možnosti percentuálneho prepitného,“ sťažoval sa vtedy jeden z používateľov služby Yelp. „Nie všetko si zaslúži prepitné. Je nechutné ho zakrývať,“ napísal ďalší. Zástupca spoločnosti Chicken Plus sa na žiadosť The Post odmietol vyjadriť.

Fotografia sa medzitým stala virálnou na sociálnych sieťach, čím sa opäť rozprúdila prebiehajúca diskusia o prepitnom, ktorá sa podľa mnohých vymkla spod kontroly. „Túto reštauráciu už nikdy nenavštívim,“ reagoval jeden komentujúci. „Kvôli tomu by som zo zlosti nedal prepitné,“ dodal. Odborníci už skôr varovali, že digitálne platobné systémy nepredstavujú presné sumy v navrhovaných percentách a že ľudia často nevedome platia viac, ako si myslia, informuje denník New York Post.