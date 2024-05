Nové informácie o hrôze na východe Slovenska! Vodiča, ktorý vpálil do davu ľudí, obvinili

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

ČERVENÁ VODA - Východným Slovenskom tento víkend otriasla hrôzostrašná udalosť, kedy opitý vodič na terénnom aute vpálil do davu ľudí, ktorí si užívali podujatie. Polícia muža už obvinila.

Podľa medializovaných informácií sa opitý 59-ročný muž pohádal s jedným z účastníkov podujatia v podniku Ranč Majire v obci Červená voda, na ktorom varili guláš. Po hádke sa rozhodol sadnúť do svojho terénneho auta a následne si to z opáskovaného parkoviska namieril priamo do davu nič netušiacich ľudí. Po brutálnom čine z miesta nehody ušiel a polícia ho chytila až v Sabinove.

"Počas spoločenskej akcie z neznámych príčin narazilo auto do davu ľudí. Podľa doposiaľ zistených informácií boli zranené 3 deti a traja dospelí. 2 deti boli prevezené vrtuľníkom do nemocnice. Vodič po nehode z miesta činu utiekol, avšak vďaka promptnej reakcii operačného strediska a policajných hliadok zo Sabinova, bol v krátkom čase vypátraný a zadržaný. Dychová skúška u 59-ročného vodiča bola pozitívna a dosiahla hodnotu viac ako 2 promile. Prípadom sa intenzívne zaoberáme a na mieste je prítomný vyšetrovateľ," informovali o tom prešovskí policajti bezprostredne po nehode.

Muža obvinili

Podľa najnovších informácií polícia už muža obvinila. "Precíznym vyšetrovaním bola zabezpečená taká dôkazná situácia, ktorá umožnila 59-ročnému vodičovi vzniesť obvinenie pre obzvlášť závažný zločin všeobecné ohrozenie v súbehu s prečinom neposkytnutie pomoci a prečinom ohrozenie pod vplyvom návykovej látky," informovali o tom na sociálnej sieti.