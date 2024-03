Boeing 737 pristál bez časti svojho vonkajšieho plášťa: Mohol ho stratiť počas letu

Boeing 737-800 pristál na letisku v Oregóne bez časti svojho vonkajšieho plášťa (Zdroj: X/RogueValTimes)

Lietadlo aerolínií United Airlines zo San Franciska so 139 pasažiermi a šiestimi členmi posádky pristálo na letisku v južnom Oregóne v poriadku krátko pred piatkovým poludním. Počas inšpekcie vo vzdušnom prístave sa ale prišlo na to, že chýba panel vonkajšieho plášťa. Z fotky, ktorú Reuters označuje za dramatickú a ktorá sa objavila na sociálnych sieťach, sa zdá, akoby sa časť panela ulomila.

archívne video

Prvý úspešný let stíhacieho lietadla F-16 so slovenským znakom (Zdroj: Ministerstvo obrany SR)

Letisko sa následne dočasne uzavrelo, aby bolo možné na pristávacej dráhe a v okolí po paneli či jeho zvyškoch pátrať. Nič sa však nenašlo. "Kým sa lietadlo vráti do prevádzky, uskutočníme dôkladnú prehliadku a všetky potrebné opravy," uviedla letecká spoločnosť vo vyhlásení, podľa ktorého sa bude vyšetrovať tiež príčina incidentu. Počas letu podľa United Airlines kapitán stroja vyrobeného v roku 1998 nevyhlásil pohotovosť, pretože v tom čase nič nenasvedčovalo poškodeniu.

Spoločnosť Boeing sa začiatkom januára dostala na titulné stránky novín, keď jednému z jej strojov 737 MAX 9 v službách amerických aerolínií Alaska Airlines za letu odpadla časť trupu. Lietadlo sa zhruba po 20 minútach z výšky 4900 metrov bezpečne vrátilo na letisko a nikomu zo 174 cestujúcich a šiestich členov posádky sa nič nestalo.

Zastavenie výroby lietadiel

Incident ale prinútil Federálny úrad pre letectvo, aby dočasne ponechal na zemi všetky stroje 737 MAX 9. FAA tiež Boeingu oznámil, že teraz nepovolí žiadne rozšírenie výroby lietadiel MAX. Denník The New York Times (NYT) navyše v marci napísal, že výrobný proces lietadiel Boeing 737 MAX neprešiel auditom FAA. V pondelok sa zase pri lete zo Sydney do Aucklandu prudko prepadol Boeing 787 leteckej spoločnosti LATAM, čo viedlo k zraneniu viac ako 50 ľudí.