Taliansky minister Tajani prisľúbil pomoc Slovenke: Jej syna zatkli vo februári v USA

Tajani podľa svojich vyjadrení Studeničovej pomôže zabezpečiť cestu do USA, aby mohla byť bližšie k synovi. Polícia ho zatkla pred nočným klubom v Miami v noci na 25. februára. O takúto pomoc Tajaniho požiadala samotná Studeničová, píše Agenzia Nova s odvolaním sa na talianske médiá.

Šéf talianskej diplomacie sa poďakoval Falcinellimu a jeho matke za ich neagresívny prístup a skutočnosť, že nespôsobili politický spor s USA. Onačil to za užitočné správanie, aké odporúča všetkým Talianom, ktorí majú problémy so zákonom.

Prípadom sa zaoberajú federálne úrady

Falcinelli (25) pochádza z mesta Spoleto v strednom Taliansku. Prípadom sa zaoberajú federálne úrady v Spojených štátoch, slovenské diplomatické úrady a vyšetrovanie začala aj talianska prokuratúra. Tajani ešte 8. mája vyjadril spokojnosť s vyjadrením amerického ministerstva zahraničných vecí, ktoré uviedlo, že sa prípadu venuje.

Falcinelli študuje na Florida International University. V noci na 25. februára vošiel do podniku, o ktorom si myslel, že ide o bežný bar, napísal taliansky denník Il Messaggero. Po objednaní nápoja zistil, že ide o striptízový podnik, kde sa za služby platí 500 a viac dolárov.

To, či odmietol zaplatiť alebo žiadal naspäť peniaze, nie je známe, píše El Messaggero. Neskôr však podľa tohto denníka stratil svoje mobilné telefóny a pred barom ho čakala polícia. Tá mu spútala ruky aj nohy a hodila ho na zem. Následne ho previezli do cely policajného zaistenia, kde ho opäť zviazali a nechali 13 minút. Celý postup zachytili kamery umiestnené na telách policajtov. Americkému právnikovi, ktorý Mattea zastupuje, sa ich podarilo získať až 12 apríla počas súdneho procesu. Jeho záverom bolo umiestnenie Mattea do prevýchovného programu.

Po zatknutí bol Falcinelli na päť dní hospitalizovaný pre vážne zranenia, dodáva Il Messaggero. Studeničová uviedla, že ho neskôr previezli do psychiatrickej nemocnice pre riziko zo samovraždy, o ktorú sa niekoľkokrát pokúsil. Matteo má podľa výpovede svojej mamy pre príliš tesne utiahnuté putá poškodené nervy na oboch rukách. Takisto má problémy v oblasti krku a chrbta.