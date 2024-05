Dievčina odhalila trik, ako sa v lietadle pohodlne usadiť: Odborníci sú zhrození, toto nikdy neskúšajte!

(Zdroj: TikTok/brookedoeseverything)

USA – Tvorkyňa obsahu Brooke Johnsonová vo videu na TikToku odhalila trik, ako si v pohodlí užiť let. Ten spočíva v tom, že si dá kolená k hrudníku, nohy položí na sedadlo a členky si pripúta pásom. Odborníci však zostali zhrození – toto je dôvod.

Len niekoľko hodín predtým, ako v lietadle spoločnosti Singapore Airlines zahynul Brit a niekoľko ďalších bolo zranených pri silných turbulenciách, Brooke pre magazín People povedala, že si je vedomá toho, že letušky a ďalší odborníci na leteckú dopravu tento trik neodporúčajú. Ten spočíva v tom, že si zdvihne kolená k hrudníku, položí si nohy na sedadlo a členky si pripúta sedadlovým pásom. Pás si následne zakryje kabátom, aby nepútala pozornosť. Pre magazín povedala: „Všetky lety trvajú v priemere viac ako štyri hodiny. Keď som bola dieťa, stále som vymýšľala pohodlný spôsob sedenia a našla som taký, ktorý skutočne funguje.“

Brooke vysvetľuje, že táto metóda je užitočná, pretože vám umožňuje uvoľniť sa a neobmedzovať vášho spolucestujúceho. „Je to tiež jeden z najlepších spôsobov, ako si vyložiť nohy bez toho, aby ste niekoho znechutili,“ dodala. „Ja to, samozrejme, nerobím počas vzletu ani pristávania. Až keď dosiahneme cestovnú výšku a ľudia sa pohybujú po kabíne,“ zdôraznila. Napriek tomu si doktor Michael Breus, zakladateľ spoločnosti zaoberajúcej sa zdravým spánkom The Sleep Doctor, myslí, že Brookin trik je nezmyselný.

Podľa jeho slov je to jeden z najhlúpejších nápadov, aké kedy videl. „Ak dôjde k núdzovej situácii, slečna si môže zlomiť obe nohy, a ak dôjde aj k miernej turbulencii, môže to spôsobiť ďalší problém – pravdepodobne poranenie hlavy,“ priblížil odborník pre magazín People. Používatelia sociálnej siete TikTok, kde Brooke publikovala svoje video, tiež neboli úplne presvedčení o jej technike. Jeden z nich napísal: „Toto je spôsob, ako dostať najhoršie kŕče na svete.“