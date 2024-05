Hrozí Poľsku jadrový úder? Medvedev sa Varšave vyhráža rádioaktívnym popolom

Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev (Zdroj: TASR/AP/Ekaterina Shtukina)

MOSKVA - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev sa po vyjadreniach poľského ministra zahraničných vecí vyhrážal Poľsku „rádioaktívnym popolom“. Minister Radosław Sikorski v rozhovore hovoril o tom, ako by USA pravdepodobne reagovali na ruské použitie jadrových zbraní proti Ukrajine.

„Američania povedali Rusom, že ak odpálite jadrovú bombu, aj keď nikoho nezabije, zasiahneme všetky vaše ciele na Ukrajine konvenčnými zbraňami, všetky ich zničíme,“ povedal Sikorski pre britský denník The Guardian. Poľsko je jedným z najsilnejších podporovateľov Ukrajiny.

Američania sú opatrnejší

Spojené štáty nič také nepovedali, „pretože sú opatrnejšie,“ napísal Medvedev na sociálnej sieti X. „Ak Američania zasiahnu naše ciele, znamená to svetovú vojnu a jeden minister zahraničia krajiny ako Poľsko by to mal pochopiť,“ povedal v nedeľu zástupca šéfa ruskej bezpečnostnej rady.

Poľský prezident Andrzej Duda požiadal o umiestnenie amerických taktických jadrových zbraní v Poľsku. „Varšava nezostane bokom a určite dostane svoj podiel rádioaktívneho popola. To chcete?" dodal Medvedev. Duda v apríli povedal, že Poľsko je „pripravené“ prijať jadrové zbrane NATO ako protiváhu k umiestneniu ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku.

Podnecovanie zástancu tvrdej línie Medvedev

Medvedev bol počas svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta v rokoch 2008 až 2012 považovaný za liberálnu nádej Ruska. Od ruského útoku na Ukrajinu sa stal jedným z najväčších zástancov tvrdej línie a vojnu obhajuje štvavými príspevkami na sociálnych sieťach.

Sikorského vyhlásenia sa pravdepodobne budú týkať jesene 2022. Americké médiá opakovane informovali, že vedenie vo Washingtone malo v tom čase dojem, že Moskva sa možno pripravuje na použitie jadrovej bomby na Ukrajine. Kremľu vtedy povedali, že USA nebudú reagovať jadrovo, ale rázne zareagujú inými prostriedkami.