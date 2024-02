Násilie medzi kmeňmi v Papue-Novej Guinei si vyžiadalo 64 životov

James Marape (Zdroj: TASR/AP Photo/Julia Nikhinson, File)

Policajný predstaviteľ uviedol, že 64 zakrvavených tiel našli neďaleko mesta Wabag, 600 kilometrov severozápadne od metropoly Port Moresby. Mužov zrejme prepadli v nedeľu v skorých ranných hodinách.

archívne video

Premiér Ódor odsudzuje domáce násilie v akejkoľvek forme a voči hocikomu (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Predpokladá sa, že prípad súvisí s konfliktom medzi kmeňmi na papuánskej vysočine. Tie proti seba bojujú už storočia, no prísun automatických zbraní viedol k smrtiacejším zrážkam a vystupňoval násilie, približuje AFP.

Ozbrojenci použili pri víkendovom útoku celý arzenál strelných zbraní, ako sú pušky AK-47, M4, AR15 a M16, brokovnice i podomácky vyrobené zbrane. Policajti hlásili, že prestrelky pokračujú v neďalekej odľahlej oblasti.

Vláda Papuy-Novej Guinei sa pokúša potlačiť násilnosti rôznymi stratégiami, avšak dosiaľ bez väčšieho úspechu. V regióne došlo v posledných rokoch viackrát k hromadnému zabíjaniu. Armáda do oblasti nasadila asi 100 vojakov, no na situáciu to má len obmedzený vplyv, pretože bezpečnostné sily nemajú toľko mužov ani zbraní ako členovia kmeňov.