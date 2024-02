Najväčší strašiak pre Európu aj celú západnú civilizáciu! Už ani vlády to nemajú vo svojich rukách, VYMIERAME

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mnohí odborníci si kladú otázku, či existuje nejaký správny model riešení, ktorý by pomohol zvýšiť pôrodnosť vo svete. Otázke pôrodnosti sa venuje aj fínska demografka Anna Rotkirchová, ktorá svoje poznatky zverejnila pre noviny Financial Times. Táto sociologička a demografka je jednou z európskych expertiek na to, ako sa mladí ľudia pozerajú na rodenie detí.

Už aj severské krajiny, ktorí boli kedysi príkladom vysokej pôrodnosti, musia dnes zápasiť s poklesom. Napríklad vo Fínsku kedysi pôrodnosť stúpala a zároveň bol aj vysoký podiel žien na trhu práce. Tvorcovia politiky z celého sveta sa snažili čo najviac dozvedieť o severskom modeli, ktorý za tým stojí a ktorý vyzeral, že našiel ten správny "recept". Ženám poskytovali prvotriednu materskú starostlivosť, veľkorysú rodičovskú dovolenku, flexibilný pracovný čas a dostupnosť služieb pre rodičov.

Ako ale uvádza Financial Times, aj napriek všetkej podpore ponúkanej rodičom sa miera pôrodnosti vo Fínsku od roku 2010 znížila takmer o tretinu. A práve o túto tému sa zaujíma Rotkirchová, riaditeľka výskumu vo fínskom inštitúte "The Family Federation of Finland".

Pôrodnosť klesá v akomkoľvek type spoločnosti, priority sa zmenili

Na celom svete plodnosť klesá vo veľmi odlišných spoločnostiach – konzervatívnych a liberálnych, veľkých a malých štátoch, v rastúcich a stagnujúcich ekonomikách. V Európe v roku 2023 miera klesla v Maďarsku, Nemecku, Islande, Írsku, teda vo všetkých tých krajinách, ktorí boli v hodnotení skutočne vysoko alebo boli ukazovaní ako príklad.



V inštitúte Rotkirchová dohliada na unikátnu sériu prieskumov, ktoré sa mladých ľudí pýtajú nielen na to, koľko detí plánujú mať, ale koľko by ich v ideálnom prípade chceli mať. Jej zistenia naznačujú, že deti nezapadajú do životných plánov mnohých mileniálov. „Vo väčšine spoločností bolo mať deti základným kameňom dospelosti. Teraz je to niečo, čo chcete, ak už máte všetko ostatné. Stáva sa vrcholným kameňom," uvádza, čím vysvetľuje, prečo už nie sú Európania s nižším vzdelaním tí, ktorí chcú viac detí.

Naopak, „tí, ktorí sú v mnohých smeroch dobre situovaní – ktorí majú partnera, podporu od rodičov, sú zamestnaní, nie sú sami – chcú mať viac detí. . . V mnohých krajinách vrátane Anglicka je to celkom nová vec,“ dodáva. Tento fenomén podľa nej prevracia teóriu „zníženia neistoty“, ktorá tvrdila, že ľudia, najmä z chudobnejších pomerov, mali deti, aby si zlepšili svoj život.

Mladí ľudia čakajú, keď budú mať viac času

"Pre mileniálov však zníženie neistoty znamená nemať deti,“ vysvetľuje. "Je vtipné, keď stretnete mladých ľudí a oni si povedia, že majú toho veľa na práci a majú nabitý program. Naozaj čakajú na čas, keď nebudú takí zaneprázdnení," dodáva pre Financial Times.

Rotkirchová sa tiež domnieva, že svoju úlohu zohrávajú sociálne médiá vyvolávajúce polarizáciu, osamelosť a problémy s duševným zdravím, ktoré znižujú plodnosť. Stabilizácia pôrodnosti si podľa nej môže vyžadovať nielen politiku, ale aj spoločenské prehodnotenie. "Ako by vyzerala spoločnosť, keby sme si reprodukciu a výchovu detí, nielen svojich vlastných, vážili rovnako ako ekonomickú produkciu?" pýta sa.

Dôvodom poklesu pôrodnosti je bezdetnosť

Až donedávna bol pokles plodnosti spôsobený tým, že rodiny mali menej detí ako ich rodičia a starí rodičia. Teraz je kľúčovým dôvodom bezdetnosť. Vo Fínsku možno tri štvrtiny nedávneho poklesu plodnosti pripísať ľuďom, ktorí nemajú deti. A podobný trend podľa nej je vidieť všade.

Riešenie tohto problému by si podľa Rotkirchovej vyžadovalo hľadať spôsoby zakladania rodiny, a to lepšie pracovné miesta, dostupnejšie bývanie a jasné signály, že tí, ktorí si berú rodičovskú dovolenku, nebudú čeliť diskriminácii na pracovisku. Dodáva však, že bezdetnosť stúpa aj medzi tými, ktorí sú vo vzťahu, pretože mnoho párov čaká príliš dlho na splodenie potomka.

Plodnosť žien medzi tridsiatkou a štyridsiatkou klesá. „Ak robíte všetko, čo vám radia typickí politici, máte 45 rokov. Síce máte dom a doktorát, ale už je neskoro. Idealizovaný priebeh života je skutočne v rozpore so ženskou reprodukčnou biológiou," konštatuje. Rotkirchová sa v tejto súvislosti obáva dôrazu na liečbu plodnosti.

Extrémy podľa nej situáciu nevyriešia. „Sú dve veci, ktoré by politici nemali robiť. Jednou z nich je veľmi prudká reakcia, t. j., že by sa štáty vrátili k niektorým politikám z minulého storočia," uviedla a poukázala na extrémne obmedzenia týkajúce sa antikoncepcie a potratov, ako sú napríklad v Poľsku a Iráne. Druhou nezmyselnou vecou je pred problémom plodnosti zatvárať oči.