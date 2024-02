WHO varuje: Počet nových prípadov rakoviny vzrastie v roku 2050 o 77 percent

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŽENEVA - Počet nových prípadov rakoviny vzrastie v roku 2050 celosvetovo na 35 miliónov, čo predstavuje 77-percentný nárast oproti roku 2022, uviedla vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Informuje agentúra AFP.

Predpokladaný vývoj podľa IARC súvisí so starnutím aj rastom populácie, ale aj zmenou života v dôsledku socioekonomického rozvoja. "Tabak, alkohol a obezita sú kľúčovými faktormi, ktoré spôsobujú narastajúci výskyt rakoviny, pričom znečistenie ovzdušia je hlavným environmentálnym rizikovým faktorom," vysvetlila IARC.

Agentúra WHO zároveň predpokladá, že najrozvinutejšie krajiny sveta zaznamenajú do roku 2050 najväčší nárast počtu prípadov, konkrétne ide o 4,8 milióna. Krajiny na spodnej hranici Indexu ľudského rozvoja (HDI), ktorý pripravuje OSN, však zaznamenajú najväčší percentuálny nárast, a to až o 142 percent.

Krajiny v strednom spektre indexu zaznamenajú podľa WHO 99-percentný nárast. WHO tiež uviedla, že úmrtnosť na rakovinu sa v týchto krajinách v roku 2050 takmer zdvojnásobí. "Všetky krajiny na rôznych priečkach indexu HDI nepocítia vplyv tohto nárastu rovnako. Tie, ktoré majú najmenej zdrojov na riešenie rakoviny, ponesú aj najväčšiu časť celosvetového bremena," uviedol vedúci oddelenia pre dohľad nad rakovinou IARC Freddie Bray. Rozvojový program OSN (UNDP) zverejňuje HDI už 30 rokov. Slovensko sa v ňom za rok 2021 umiestnilo na 45. zo 191. miest.