Silikónová kráska z Baywatchu má RAKOVINU PRSNÍKA: Implantáty OĽUTOVALA!

(Zdroj: NBC)

Začiatkom roka verejnosť obletela smutná správa - herečka Nicole Eggert, ktorú diváci poznajú ako plavčíčku Summer z legendárneho seriálu Pobrežná hliadka, bojuje s rakovinou prsníka. Krásna blondínka vraj sa tri mesiace pribrala 11 kíl a mala bolesti v ľavom prsníku. Vyhľadala preto lekársku pomoc a po mamografii a troch biopsiách prišiel krutý verdikt.

O to viac dnes ľutuje, že si ako 18-ročná kvôli Pobrežnej hliadke nechala zväčšiť svoje prsia. A neradí to robiť ani ostatným. „Pozerám sa na všetky tie mladé dievčatá, ktoré to robia a pomyslím si: Bože, nechaj to svoje telo na pokoji!“ vyjadrila sa v rozhovore pre magazín People. Zároveň si však svoje rozhodnutie spred rokov obhajuje sama pred sebou tým, že ak by do toho nešla, v ikonických jednodielnych plavkách by bola skrátka plochá.

Nicole Eggert v časoch nakrúcania seriálu Baywatch (Zdroj: archív)

A na to nebola psychicky pripravená. „Bolo to hlúpe rozhodnutie 18-ročného dievčaťa,“ dodala. Odvtedy Eggert absolvovala niekoľko augmentácií pŕs, aj jedno zmenšenie v roku 2015. No ak by mohla, dnes by všetky svoje chybné rozhodnutia z minulosti zobrala späť. „V prsníku si jasne tú hrču cítim. Je tam a treba ju vybrať. Občas panikárim a mám pocit, že tá vec každú sekundu rastie,“ netají svoj strach herečka.

Nicole Eggert je mamou dvoch detí - dospelej dcéry Dilyn (25) a o 13 rokov mladšej Keegan (12). Preto sa rakovine nemieni poddať. „Nemám rodinu, ani nikoho, kto by sa o ne postaral. Musím tú chorobu poraziť,“ ozavrela.

(Zdroj: Profimedia)