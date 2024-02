Národná rada zasadala: Toto sú nové návrhy, ktoré schválili poslanci

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA -Predaj zahrievaných tabakových výrobkov s arómou sa má od budúceho roka zakázať. Vyplýva to z novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Zákaz uvádzať na trh tabakové výrobky s charakteristickou arómou alebo obsahujúce arómy v akýchkoľvek ich zložkách už existuje pre cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet. Po novom sa má rozšíriť aj na spomínané zahrievané tabakové výrobky. Nová legislatíva súvisí s transpozíciou európskej smernice. Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2025.

Zuzana Dolinková o očkovaní a tabakových výrobkoch

Skrátiť sa má prax pri vedení vozidiel s právom prednostnej jazdy

Vozidlo s právom prednostnej jazdy skupiny C1 bude môcť viesť aj vodič s jednoročnou praxou vo vedení tohto typu vozidla. V súčasnosti sú to dva roky. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zmeny sa týkajú vozidiel integrovaného záchranného systému.

Potreba úpravy vychádza podľa predkladateľov z aplikačnej praxe, keď sa zmenila hmotnosť najmä pri vozidlách integrovaného záchranného systému. "Doposiaľ boli konštruované tak, že ich celková hmotnosť nepresahovala 3500 kilogramov (kg), v súčasnosti pri nezmenenom účele taktického využitia pri záchrane životov a ochrane majetku obyvateľstva SR celková hmotnosť týchto vozidiel presahuje 3500 kg, avšak vo väčšine prípadov nepresahuje 4000 kg," uviedli v dôvodovej správe k návrhu.

Legislatívnou zmenou sa upravuje dĺžka povinnej praxe. Po novom sa bude vyžadovať vek vodiča 21 rokov, prax aspoň dva roky vo vedení motorového vozidla v kategórii B, následne je vodičovi umožnené viesť vozidlo s právom prednostnej jazdy a následne vodič po získaní oprávnenia pre kategóriu C1 vyžaduje ďalší rok vodičskej praxe v tejto kategórii. "A až po týchto lehotách by mohol viesť vozidlo v kategórii C1 s využitím práva prednostnej jazdy," vysvetlili predkladatelia. Nová legislatíva by mala byť účinná od 1. apríla.

Centrálny informačný systém štátnej služby má riešiť samostatný zákon

Centrálny informačný systém štátnej služby by mal byť komplexne dobudovaný a upravený na základe samostatného zákona. Vyplýva to z návrhu zákona o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona o štátnej službe, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

Úrad vlády (ÚV) SR ako predkladateľ materiálu pripomenul, že v súčasnosti je spustená pilotná prevádzka časti centrálneho informačného systému štátnej služby, pôvodne rátajúca s postupným zaraďovaním ďalších častí. "Systém je potrebné dobudovať, pričom je potrebné zohľadniť skúsenosti z aplikačnej praxe i legislatívne zmeny," uvádza ÚV. "Modifikácia existujúceho právneho rámca je jednou zo základných podmienok dosiahnutia plnej funkčnosti a spustenia komplexnej prevádzky centrálneho informačného systému," dodáva o úprave, ktorú má zabezpečiť samostatný zákon a súvisiace zmeny v zákone o štátnej službe.

Podľa navrhovanej úpravy bude centrálny informačný systém naďalej informačným systémom verejnej správy a jeho správcom bude ÚV SR. Centrálny informačný systém bude rozdelený na verejný portál a interný portál. Interný portál bude ďalej rozdelený na moduly a registre. "Rozširuje sa pôvodný obsah systému, rozsah funkcionalít a služieb. Upravuje sa prístup a poskytovanie údajov do centrálneho informačného systému," dodáva ÚV. Nový zákon má platiť od júna.

Ochrana zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi sa má zlepšiť

Ochrana zdravia zamestnancov pri práci sa má zvýšiť. Plánujú sa zmeny týkajúce sa práce s karcinogénnymi faktormi, mutagénnymi faktormi a reprodukčne toxickými faktormi. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

"Reprodukčne toxické látky podobne ako karcinogény a mutagény patria medzi látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy z dôvodu, že môžu mať vážne a nezvratné účinky na zdravie zamestnancov, najmä na pohlavné funkcie a plodnosť dospelých mužov a žien, na laktáciu žien a na vývoj ich potomstva," uvádza sa v materiáli. Novela súvisí s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Účinnosť sa navrhuje od 5. apríla tohto roka.