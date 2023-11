San Gimignano (Zdroj: Thinkstock)

Toskánsko je pre cestovateľov z jedného hľadiska veľmi náročnou výzvou. Vybrať si totiž len pár miest na návštevu počas výletu je poriadne náročné. Do vašej dilemy teraz prihodíme ďalšieho horúceho kandidáta. Mestečko San Gimignano sa preslávilo svojimi kamennými vežami, no to nie je to jediné, čo dokáže zvedavým turistom ponúknuť.