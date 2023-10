Dráma na dovolenkovom ostrove: Eileen (28) utrpela niekoľko mozgových príhod, teraz si chce splniť sen

Eileen má jeden veľký sen. (Zdroj: GoFundMe)

BERLÍN - Eileen M. bola s rodinou na dovolenke na Malorke, no zrazu ju postihlo niekoľko mozgových príhod. Teraz sa slobodná matka prebojováva späť do života. A má veľký sen.

Všetko sa udialo veľmi rýchlo. Eileen M. (28) v priebehu niekoľkých minút previezli do nemocnice s podozrením na multiorgánové zlyhanie. Lekári okamžite zareagovali a uviedli ju do umelého spánku. Neskôr ju previezli špeciálnym transportom do Berlína, kde ju liečili v rôznych nemocniciach a rehabilitačných klinikách.

Napriek veľkým výzvam slobodná matka odhodlane bojuje o návrat do života. Jej najväčším prianím je byť mobilná, aby tu mohla byť pre svojho syna. Na to, aby túto mobilitu opäť získala, nutne potrebuje špeciálne upravené auto, ktoré stojí 15 000 eur.

Eileen M. spustila zbierku na platforme Gofundme s cieľom získať peniaze na kúpu auta. „Som Eileen, mladá slobodná matka, ktorej život začiatkom mája 2023 narušila séria ťažkých mozgových príhod,“ píše. „Vo veku 28 rokov som si nikdy nemyslela, že budem bojovať o svoju najzákladnejšiu schopnosť: mobilitu. Tieto mozgové príhody ma okradli nielen o slobodu pohybu, ale aj o schopnosť ukázať svet môjmu dvojročnému synovi Linovi.“

Vo svojej výzve na darcovstvo „Back to Life: My Path to Independence“ opisuje svoj sen sedieť v aute so svojím synom. „Snívam o tom, že budem sedieť v aute s Linom, pozerať sa z okna a smiať sa, keď spolu vyrazíme za novými dobrodružstvami. Snívam o živote bez obmedzení.“ K dnešnému dňu sa vyzbieralo vyše 10 000 eur.