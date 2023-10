Finalistka (†26) Miss World podľahla zákernej chorobe: Bojovala 2 roky... Už ju nič nebolí!

Miss World 2015 (Zdroj: Profimedia)

Keď lekári krásnej Miss pred dvomi rokmi diagnostikovali rakovinu maternice, okamžite sa pustili do ťažkého boja. Snažili sa zabrániť ďalšiemu šíreniu choroby. Liečba však, bohužiaľ, nebola úspešná a Sherika v piatok trinásteho zomrela. „Budem ťa navždy milovať,“ napísal podľa The Sun jej brat Mayk de Armas na sociálnych sieťach.

Sherika sa do povedomia verejnosti dostala vďaka Miss Uruguay, ktorá ju vyslala na svetovú súťaž v Číne. Síce v medzinárodnej konkurencii veľa úspechov nezaznamenala, no napriek tomu sa mohla pýšiť inou zaujímavosťou - bola jednou zo šiestich ešte len 18-ročných súťažiacich. Súťaž krásy jej tiež otvorila dvere do sveta modelingu, venovala sa charite. Svoju prácu označovala za "splnený sen". Česť jej pamiatke!