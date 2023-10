Smrť českého miliardára Kellnera: Desivé svedectvo snowboardistu, ktorý prežil!

David Horváth prežil pád vrtuľníka, Petr Kellner také šťastie nemal. (Zdroj: profimedia.sk, PPF, SITA/Lance Flint/Alaska Mountain Rescue Group via AP)

Ťažko zranený Horváth po nehode čakal na pomoc niekoľko hodín. Vrtuľník sa zrútil 27. marca 2021 neďaleko ľadovca Knik. Preživší snowboardista popísal šokujúce detaily, ktoré sa pred osudným pádom na palube odohrali. Na začiatku adrenalínovej akcie nič nenasvedčovalo tomu, že mi sa malo niečo zlé prihodiť. Bez problémov absolvovali šesť jázd, píše blesk.cz.

Lenže let pred siedmou jazdou sa osobám na palube stal osudným. Prvý pokus o pristátie na hrebeni sa pilotovi nepodaril, tak sa rozhodol, že to skúsi znova. Lenže v tom sa vrtuľník ocitol v tzv. bielej tme. Je to taký stav počasia, pri ktorom sa kvôli hustému sneženiu, blizardu či hmle nedá rozoznať horizont, píše blesk.cz. Horváth to popísal tak, akoby vrtuľník "pohltila hmla, takže to vyzeralo ako malá biela izba".

Lenže pilot to nevzdal a pokúsil sa pristáť aj tretíkrát. „Cestujúci si spomenul na to, že niekto trikrát zakričal: ‚Nerob to', tesne pred tým ako vrtuľník začal cúvať a niekoľkokrát narazil do skalnatého úbočia hory,“ uvádza sa vo vyšetrovacej správe NTSB.

Keď sa po nehode Horváth neskôr prebral, všimol si, že trosky vrtuľníka sú plné snehu a že on je uväznený medzi telami ďalších dvoch cestujúcich. Zbadal, že vonku mimo vrtuľníka sedí ďalšia osoba. Ako vysvetľuje blesk.cz "správa NTSB je anonymizovaná, zo skôr dostupných informácií však vyplýva, že išlo o Petra Kellnera".

Horváthová právnička v minulosti uviedla, že obaja preživší spolu mali komunikovať a Kellner bol dokonca ten, kto snowboardistu mal upokojovať. „Neboj, na tomto vrchu dnes nezomrieme. Počas hodiny by pre nás mali prísť,“ mal povedať Kellner. Miliardár však po nejakej chvíli už prestal reagovať. Horváth si už len pamätal, že videl svetlá prilietajúceho vrtuľníka a viac si nepamätá. Prebral sa totiž až v nemocnici.