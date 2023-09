Republika Náhorný Karabach prestane existovať 1. januára 2024

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Emrah Gurel)

JEREVAN - Líder separatistického Náhorného Karabachu Samvel Šahramanjan vo štvrtok nariadil rozpustiť do konca roka všetky štátne inštitúcie. Vyhlásil tiež, že republika Náhorný Karabach od 1. januára 2024 "prestáva existovať". Informovala o tom agentúra AFP.

Šahramanjan vo štvrtok podpísal výnos o ďalších krokoch vyplývajúcich zo situácie vzniknutej po 19. septembri, keď azerbajdžanské jednotky pristúpili v Karabachu k "lokálnym protiteroristickým opatreniam" proti arménskym formáciám. Obyvatelia i úrady v Karabachu informovali o masívnom ostreľovaní. Arménsko oznámilo, že v Karabachu nie je žiadny arménsky vojenský personál.V ten istý deň Baku oznámilo podmienky ukončenia svojej protiteroristickej operácie: žiadal kapituláciu a odzbrojenie ozbrojených síl regiónu a samorozpustenie miestneho režimu.

(Zdroj: SITA)

Neskôr separatistické vedenie zo Stepanakertu navrhlo Baku zastavenie paľby a začatie rokovaní. Dohoda o prímerí bola dosiahnutá 20. septembra.Svojím výnosom Šahramanjan nariadil, aby boli do 1. januára 2024 rozpustené všetky štátne inštitúcie a organizácie pod ich rezortnou podriadenosťou "Republika Náhorný Karabach (Arcach) prestane existovať".Obyvateľom Náhorného Karabachu, vrátane tých, ktorí sa nachádzajú mimo republiky, sa po nadobudnutí účinnosti tohto dekrétu nariaďuje, aby sa oboznámili s podmienkami reintegrácie predloženými Azerbajdžanom, aby sa potom mohli slobodne rozhodnúť, či zostanú žiť v regióne.

Vyhláška nadobúda účinnosť ihneď po svojom zverejnení, píše sa v texte výnosu.Vo výnose sa prízvukuje, že dané rozhodnutie bolo prijaté v súvislosti so súčasnou zložitou vojensko-politickou situáciou, na základe priority zaistenia fyzickej bezpečnosti a životných záujmov obyvateľov Náhorného Karabachu s prihliadnutím na dohodu, ktorá bola dosiahnutá s Azerbajdžanom za sprostredkovania velenia ruského mierového kontingentu.Súčasťou tejto dohody je aj voľný, dobrovoľný a nerušený odchod obyvateľov Náhorného Karabachu, vrátane vojenského personálu, ktorý zložil zbrane, so svojím majetkom cez Lačinský koridor.

Na snímke etnickí arménski vojaci kráčajú pri ceste neďaleko hranice medzi Náhorným Karabachom a Arménskom počas bojov medzi arménskymi a azerbajdžanskými vojenskými jednotkami v samozvanom regióne Náhorný Karabach (Zdroj: TASR/AP Photo)

Predstavitelia Náhorného Karabachu a Azerbajdžanu už absolvovali dve rokovania o otázke reintegrácie.Obyvatelia Náhorného Karabachu začali z tohto regiónu odchádzať od 24. septembra.Arménska vláda vo štvrtok informovala, že na územie Arménska doteraz vstúpilo "65.036 násilne vysídlených osôb". Podľa oficiálnych údajov žilo v Náhornom Karabachu asi 120.000 etnických Arménov.

Do Arménska prišlo z Karabachu už vyše 65-tisíc utečencov

Už viac než 65.000 Arménov ušlo z azerbajdžanského odštiepeneckého regiónu Náhorný Karabach do Arménska. Oznámila to vo štvrtok hovorkyňa arménskej vlády, uviedla agentúra AFP.Do štvrtkového rána prišlo do Arménska z Náhorného Karabachu "65.036 násilne vysídlených osôb", povedala hovorkyňa. Dodala, že vláda zaistí bydlisko pre všetkých utečencov.Azerbajdžan prevzal nad Náhorným Karabachom kontrolu počas minulotýždňovej bleskovej pozemnej vojenskej ofenzívy.Pred ňou tam žilo okolo 120.000 etnických Arménov.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Vasily Krestyaninov)

Záchytný tábor pre karabašských utečencov zriadili v arménskej pohraničnej obci Kornidzor. Nachádza sa v blízkosti Lačinského koridoru, ktorý spája Arménsko s Karabachom.Prevažne kresťanské Arménsko a väčšinovo moslimský Azerbajdžan viedli od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 dve vojny o Náhorný Karabach. Tento región je medzinárodne uznávaný ako súčasť Azerbajdžanu, ale obývajú ho predovšetkým etnickí Arméni.