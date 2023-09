Sedem zdravotných výhod každodenného užívania HORČÍKA: O tej poslednej ste určite nikdy nepočuli

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Horčík je jedným z minerálov, ktorého deficit môžete pociťovať v prípade, že vaša strava neobsahuje veľa zelenej listovej zeleniny, orechov, semienok alebo celozrnných výrobkov. Keď ho máte nedostatok, je dôležité zaradiť ho do svojho jedálnička vo forme výživového doplnku. Správna hladina tohto prvku v organizme sa odzrkadľuje na dobrom stave vášho zdravia, a to fyzického aj psychického.