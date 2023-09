MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási odvrátenie troch útokov námorných dronov na Krymský most

Horiaca budova počas ruského ostreľovania v Donetskej oblasti. (Zdroj: SITA/AP Photo/Libkos)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 554

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 554 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:16 Rusko v noci na sobotu vo vodách Čierneho mora odvrátilo tri útoky ukrajinských námorných dronov na Krymský most, oznámilo ruské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.

Rusko zaradilo novinára Dmitrija Muratova na zoznam zahraničných agentov

Rusko v piatok zaradilo novinára a laureáta Nobelovej ceny za mier Dmitrija Muratova na zoznam tzv. zahraničných agentov. Správa bola prevzatá z agentúry AFP. Muratov podľa ruského ministerstva spravodlivosti využíval zahraničné platformy na šírenie názorov zameraných na vytváranie negatívneho postoja voči zahraničnej i domácej politike Ruskej federácie. Tiež ho obvinilo z vytvárania a distribúcie obsahu od ďalších zahraničných agentov.

Označenie zahraničný agent pripomína výraz "nepriateľ ľudu" zo sovietskej éry, píše AFP. V posledných rokoch sa v Rusku používa najmä v súvislosti s kritikmi Kremľa, novinármi či ľudskoprávnymi aktivistami, obvinenými z vykonávania politickej činnosti financovanej zo zahraničia. Jednotlivci a skupiny zaradení na tento zoznam musia okrem iného oznámiť svoje zdroje financovania.

Moskva zintenzívnila represie voči kritikom vlády po 24. februári 2022, keď začala inváziu na Ukrajinu, pripomína AFP. Muratov získal Nobelovu cenu za mier v roku 2021 spolu s filipínskou novinárkou Mariou Ressovou. Nórsky výbor ich ocenil "za úsilie o ochranu slobody prejavu, ktorá je predpokladom demokracie a trvalého mieru" v každej krajine.

Tento novinár bol v roku 1993 jedným zo spoluzakladateľov novín Novaja Gazeta. Od roku 2000 bolo zabitých viacero reportérov týchto novín, pripomína AFP. Jednou z nich aj Anna Politkovská, ktorú zastrelili v októbri 2006 v Moskve.