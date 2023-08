Splnený sen sa zmenil na nočnú moru: Žena porodila dieťa na ostrove v Karibiku, potom začalo peklo

Pár zostal uväznený na ostrove. (Zdroj: profimedia.sk)

Britský pár si splnil sen a priviedol na svet dieťa na karibskej pláži. Iuliia Gurzhii (38) a Clive (51) odleteli na ostrov St. Lucia na Rodney Bay, informoval britský Mirror.

Bábätko sa narodilo počas plavby loďou pri pobreží Rodney Bay po tom, čo žene praskla plodová voda. Potom sa však pre šťastných rodičov začala neuveriteľná odysea. Po príchode na súš sa pokúsili dieťa zaregistrovať v miestnej nemocnici, aby získali rodný list. Ukázalo sa však, že to nie je také jednoduché.

Rodný list nemocnica nevydala

Nemocnica nevedela pôrod potvrdiť, pretože dieťa malo viac ako 24 hodín. Bez potvrdenia z kliniky však nebolo možné vydať bábätku rodný list. Imigračné úrady tak odmietli dovoliť aby dieťa opustilo krajinu, pretože nemalo ani pas, ani rodný list. „Odkázali nás na rôzne úrady, ale nikto nám nechce pomôcť. Dochádzajú nám peniaze. Čoskoro nebudeme mať čo jesť a nikto nám nepomôže,“ citoval britský Mirror otca dieťaťa Cliva.



Osemročná dcéra zostala v Anglicku

Miestny britský konzulát rodičom odporučil, aby si dali urobiť testy DNA a tak dokázali, že dieťa je ich. Clive cestoval do Grenady, aby urobil test. Na výsledok však musel čakať.

Aby toho nebolo málo, manželia nechali svoju staršiu, osemročnú dcéru doma v Anglicku, lebo verili, že sa z výletu vrátia do pár týždňov. Už sú to však takmer štyri mesiace, odkedy ju Iuliia a Clive nevideli. „V noci nemôžem spať," hovorí Iuliia. „Je to traumatické. Nemôžem prestať plakať, prosíme o pomoc - nechali nás v štichu."

Dochádzajú im peniaze

Peňazí je tiež málo. "Nemáme dosť peňazí na letenky," povedal Clive. „Keď sme sem prišli, každý let stál 600 libier, teraz je to niekoľko tisíc. Na kreditnej karte dlhujem 6 000 libier. Dochádzajú nám peniaze.“