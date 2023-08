Obrovská tragédia v susednom Česku: Matka zavraždila svoje bábätko, pretože stále plakalo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tragédia sa stala tento týždeň v pondelok, kedy boli policajti privolaní k úmrtiu desaťmesačného dieťaťa v obci v Olomoucku. "Privolaný lekár na mieste po márnej resuscitácii konštatoval úmrtie dojčaťa. Matka uviedla, že ráno v postieľke našla dcérku, ktorá nedýchala. Ihneď preto privolala záchrannú zdravotnícku službu. Policajtom sa udalosť zdala podozrivá a privolali olomouckých kriminalistov," uviedol.

archívne video

Kriminalisti nariadili súdnu pitvu, žena sa nakoniec po výsluchu k zavraždeniu dcéry priznala. "Motívom činu bolo zrejme skratovité konanie ženy, ktorej sa nedarilo utíšiť plačúce dieťa. Obvinená žena nebola v minulosti trestne stíhaná. Pod vplyvom alkoholu ani iných omamných látok v čase činu nebola," uviedol Hejtman. Dodal, že kriminalisti podali krajskému prokurátorovi podnet na jej vzatie do väzby. Súd to akceptoval a poslal ju za mreže. Obvinenej žene hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov alebo výnimočný trest.

Pre plač vraždila žena na Olomoucku aj vlani na jeseň

Kriminalisti sa v Olomouckom kraji zaoberali vraždou dieťaťa naposledy vlani na jeseň, keď svojho päťtýždňového syna zabila dvadsaťšesťročná žena zo Šumperska. Olomoucký krajský súd ju za to tento rok v júni potrestal 18 rokmi väzenia. Tragédia sa stala v Klepáčove, kde žena po pôrode žila v ubytovacom zariadení vyčlenenom pre ukrajinských utečencov. Nezamestnaná žena svojho päťtýždňového syna podľa obžaloby fyzicky napadla preto, že dieťa neustále plakalo a obžalovaná ho nebola schopná utíšiť. Dojča podľa vyšetrovania najprv udrela do hlavy, potom ho opakovane škrtila a následne mu ponorila hlavu do vody. Syn utrpel mnohopočetné zranenia vnútorných orgánov vrátane krvácania do mozgu a zlomeniny rebrá.