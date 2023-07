Dovolenkári na pláži neverili vlastným očiam: TOTO ešte nezažili, len si neveriacky pretierali oči! To naozaj?

JAZ PRI BUDVE – Počas opaľovania na pláži môžete vidieť naozaj čokoľvek. Najhoršie je to vtedy, keď si pomyslíte, že už ste naozaj zažili všetko. Práve vtedy sa môže ako z blesk z jasného neba objaviť ďalšia bláznivá skupina a posunie level ešte nižšie.

Pláž Jaz pri Budve patrí medzi najvyhľadávanejšie lokality v Čiernej hore. Toto miesto zaplaví počas letnej dovolenkovej sezóny tisíce turistov. O to väčšie znechutenie vyvolala skupina dovolenkárov, keď si priamo na pláži, len niekoľko metrov od lehátok, začali na provizórnom ražni opekať celé jahňa. Informuje o tom Dnevnik.hr.

Video barbecue párty sa objavilo aj na Instagrame cez profil Podgorički vremeplov. Podľa dátumu uverejnenia sa táto bizarná situácia odohrala koncom druhého júlového víkendu. Srbskí turisti absolútne nebrali ohľad na desiatky ľudí, ktorí namiesto slanej morskej vody zacítili opečené mäso.

Na videu je jasne vidieť, ako na provizórnom ražni niekto otáča celé jahňa, ktoré rovnomerne opeká nad ohňom. Ďalší zase zobral do rúk lopatu a snaží sa udržiavať oheň, keď posúva drevo v pahrebe. Väčšina turistov bola z tejto situácie zhrozená. "Odišiel z dediny, ale sedlákom bude už navždy," znel jeden z komentárov. Niekto ďalší dodal, že kedysi sa pastieri starali o ovce na lazoch, dnes ich obracajú na ražni.

Niektorí sa bavili

Podľa iného svedka sa niektorí ľudia na tom zabávali. "To je ono, ľudia sa bavia. Keby bol ten pri ražni odutý ako poniektorí na lehátkach, asi by len sedel bez slova a čakal, kým sa to upečie," povedal.

Je viac ako isté, že skupinka Srbov nemala povolenie na pláži hneď za lehátkami rozložiť oheň a už vôbec nie nad ním niečo piecť.