Šialené vyčíňanie: Neznáma žena pobodala desaťročné dievčatko! Útočila sériová vrahyňa? Policajti sú na nohách

Očití svedkovia

Dievča (10) s bodnými ranami na chrbte našiel v meste Ängelholm okoloidúci. Podľa svedeckých výpovedí odniesol zranenú do susednej obytnej štvrte, kde sa snažil nájsť pomoc. Nakoniec ho pustili do jedného z domov. Pre švédsky Expressen sa vyjadril obyvateľ, ktorý mu otvoril. "Zvonček zazvonil krátko po 17:00. Otvoril som dvere, pri ktorých sedel muž a držal dievča, z ktorého tiekla krv. Najprv som si myslel, že tá malá spadla niekde na ulici, no neznámy muž mi ihneď povedal, že ju niekto bodol. Zavolali sme teda na políciu," opísal strašnú situáciu nemenovaný obyvateľ domu. Dievča malo byť v tom čase pri vedomí.

K situácii sa vyjadrila aj ďalšia obyvateľka bytového domu. "Sedela som v zadnej časti bytu a nič som si nevšimla, pokým sa neprirútili sanitky a policajné autá. Pozrela som sa z okna a videla som, že brána je otvorená. Na schodoch pred vchodom boli kvapky krvi. Nebolo toho veľa, ale tie škvrny ma vydesili. Zrejme niekto potreboval pomoc," uviedla.

Dievča previezli sanitkou do nemocnice. "Okolo 23:00 bola stále vo vážnom stave, ale už je našťastie stabilizovaná," vyjadril sa v utorok ráno (13. júna) veliteľ polície pre oblasť Juh, Jerker Olsson.

Viacero zločinov

Polícii sa podarilo krátko po spáchaní činu zatknúť ženu (35). Je podozrivá z pokusu o vraždu. "V súčasnosti nič nenaznačuje, že obeť a podozrivá žena sa navzájom poznajú," dodala polícia. Aftonbladet informoval, že polícia už v posledných dňoch žiadala verejnosť o pomoc pri pátraní po žene v súvislosti so sériou zločinov v uvedenej oblasti. "Je možné, že ide o tú istú osobu," povedala policajná hovorkyňa Sara Anderssonová.

‼️ VITTNEN EFTERLYSES ‼️ Då flera våldsbrott har inträffat i området runt Villan och Skörpabäcken i Ängelholm den... Posted by Polisen Ängelholm, Båstad, Höganäs och Örkelljunga on Sunday, June 11, 2023

Spočiatku panovala okolo prípadu veľká neistota. Podľa prvotných informácií TV4 Nyheterna mal byť zadržaný muž vo veku 40 rokov. To sa však ukázalo ako nesprávne. Zadržanou osobou je nakoniec 35-ročná žena. "Momentálne už nehľadáme ďalších podozrivých," doplnila Anderssonová.