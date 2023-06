Šok pre cestujúcich: Známa letecká spoločnosť ruší 400 letov po celej Európe! Nespokojní zákazníci podpisujú petíciu

Výpadky zamestnancov vo Francúzsku prinútili spoločnosť pozastaviť stovky letov, uviedla nízkonákladová letecká spoločnosť. Generálny riaditeľ Ryanairu Michael O´Leary informoval, že museli zrušiť 400 letov, z dôvodu štrajkov francúzskeho ATC (riadenie letovej prevádzky). „Rešpektujeme právo francúzskej letovej prevádzky na štrajk, ale mali by byť zrušené francúzske vnútroštátne lety alebo miestne lety do Francúzska,“ uviedol O´Leary. Francúzi žiadajú pri štrajku o uprednostnenie svojich vnútroštátnych letov a tak zakázali prelety vrátane trás z Írska do Talianska, z Poľska do Portugalska alebo zo Španielska do Nemecka.

Spoločnosť Ryanair vyzvala pomocou petície minulý týždeň Európsku komisiu pod vedením Ursuly von der Leyenovej, aby Francúzsko zachovalo prelety aj počas štrajkov, informoval britský Daily Mail. Petíciu podpísalo 1,1 milióna rozhorčených zákazníkov Ryanairu. Riaditeľ spoločnosti tak apeloval najmä na skutočnosť, že z dôvodu francúzskych štrajkov už bolo doteraz zrušených viac ako 4000 letov. Riadiaci letovej prevádzky vo Francúzsku ako aj členovia francúzskej národnej železničnej spoločnosti SNCF štrajkujú na protest proti navrhovaným dôchodkovým reformám Macrona a odchodu do dôchodku v 64 rokoch.