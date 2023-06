Záhada náhlych úmrtí novorodencov vyriešená: Vedci zistili, čo ich spôsobuje

Umierajú v spánku. Ticho. Bez toho, aby si to rodičia všimli: Syndrómom náhleho úmrtia novorodencov je vo svete pomerne častý. Dojčatá ednoducho prestanú dýchať bez toho, aby to spôsobila nejaká choroba alebo iný rozpoznateľný dôvod. Prečo je to tak, zostáva dodnes záhadou. V súčasnosti je však známe, že svoju úlohu môže zohrávať aj poloha pri spánku a pasívne fajčenie. Americký výskumný tím teraz našiel možnú biologickú príčinu syndrómu úmrtia dojčiat. Nachádza sa v mozgu.

Pre svoju štúdiu použil tím Robina Haynesa vzorky tkaniva z úradu súdneho lekára v San Diegu, aby preskúmal mozgové kmene 70 dojčiat, ktoré zomreli v rokoch 2004 až 2011 – a zistil, že serotonínový receptor 2A/C u 58 z týchto postihnutých dojčiat sa zmenil. Na rozdiel od toho k tomu došlo len v dvanástich prípadoch v porovnávacej skupine. V dôsledku tejto anomálie sa serotonín môže viazať len v zníženej miere, tvrdí štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise „Journal of Neuropathology & Experimental Neurology“.

Štúdie s hlodavcami

Vedci píšu, že z predchádzajúcich štúdií s hlodavcami je známe, že receptor serotonínu 2A/C hrá kľúčovú úlohu pri dýchaní počas spánku. "U hlodavcov aktivácia receptora prispieva k bdelosti a kontrole dýchania a to chráni mozog pred nedostatkom kyslíka počas spánku." Ak nie je receptor správne vytvorený, tento ochranný mechanizmus by mohol byť oslabený alebo by dokonca mohol zlyhať.

Ako presne abnormalita receptora súvisí s kontrolou dýchania u dojčiat, potrebuje ďalšie štúdie, píše výskumný tím. Problém je v tom, že jemné anomálie v serotonínových prijímacích miestach v mozgovom kmeni boli doteraz zistiteľné len vo vzorkách tkaniva. "Práve teraz nemáme spôsob, ako identifikovať deti s týmito druhmi biologických abnormalít v serotonínovom systéme," povedal Hayes.

Aj preto rodičom naďalej radí, aby dodržiavali pokyny pre bezpečný spánok detí do jedného roka. Pretože dnes už vieme, že spánok na bruchu je významným rizikovým faktorom syndrómu náhleho úmrtia dojčiat. Podľa odborníkov je poloha na chrbte pre bábätko najbezpečnejšou polohou pri spánku. Vankúšikom, kožičkám či plyšovým hračkám v postieľke sa radšej vyhnite, pretože len zvyšujú riziko udusenia. "Je tiež prospešné, ak deti spia vo vlastnej posteli ale v spálni rodičov," hovorí Eike Eymers, lekár z AOK Federal Association. Rodičia by si tak mohli rýchlejšie všimnúť, ak bábätko dýcha nepravidelne.

Prehriatie môže tiež zvýšiť riziko náhleho úmrtia novorodencov. Optimálna teplota v miestnosti na spánok je medzi 16 a maximálne 20 stupňami Celzia. Nepriaznivo pôsobí aj fajčenie: u detí matiek, ktoré fajčili v tehotenstve a u dojčiat, ktorých aspoň jeden rodič fajčí v domácnosti, je zvýšené riziko syndrómu náhleho úmrtia.