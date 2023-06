Žena (37) si varila vajíčka v mikrovlnke, TOTO sa jej stalo! Dnes varuje, aby s tým všetci prestali

Mladá mamička Shafia Bashirová (37) z Boltonu, v anglickom Manchestri sa rozhodla uľahčiť si prácu a vyskúšať trend, ktorý koluje na sociálnych sieťach, najmä na TikToku. Postupovala presne podľa receptu, no jej varenie skončilo predčasne. Na pohotovosť prišla s rozsiahlymi popáleninami na tvári, informoval britský Daily Mail.

Shafia sa priznala, že tento trik poznala už dlhšiu dobu. Do hrnčeka dala vriacu vodu, pridala soľ, do vody dala vajce a hrnček vložila do mikrovlnky. „Hrnček som dala do mikrovlnky na minútu. Keď som zistila, že vajce ešte nie je uvarené, pridala som ďalšiu minútu,“ uviedla. Keď však hrnček po dvoch minútach vybrala a studenou lyžičkou poklepala po vajíčku, či je už uvarené, prasklo, vystreklo na Shafiu a spôsobilo jej popáleniny priamo na tvári. „Potom, čo sa to stalo, dala som si tvár na dvadsať minút pod tečúcu vodu a utekala na pohotovosť,“ dodala Shafia. Zároveň uviedla, že to bola najhoršia bolesť v jej živote a svojou negatívnou skúsenosťou chce odradiť ďalších ľudí, aby si veci najskôr premysleli a až potom skúšali podobné trendy.

Galéria fotiek (4) Shafia Bashir doplatila na TikTok trend

Zdroj: profimedia.sk

Odborníci uvádzajú, že varenie vajec v mikrovlnnej rúre je nebezpečné, pretože obal vajíčka naďalej drží teplo. Po vybratí vajíčka z mikrovlnky varenie pokračuje a akékoľvek narušenie povrchu spôsobí výbuch.