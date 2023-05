Český generál prehovoril už otvorene o najhoršom scenári: Desivé slová o vojne s Ruskom

Vojna medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou je podľa náčelníka generálneho štábu Karla Řehku možná. Pokiaľ by vypukla, Česko by bolo od prvej chvíle jej účastníkom, povedal Řehka na konferencii Vnútorná bezpečnosť a odolnosť štátu. Na zabránenie takéhoto scenára je podľa neho najdôležitejšia príprava a odstrašenie.

"Vojna medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou, čo je pre nás ten najhorší scenár, nie je nemožná, je možná," varoval Řehka. Armáda sa podľa neho snaží pripraviť sa na konflikt vysokej intenzity s technologicky vyspelým protivníkom, teda Ruskom. "Pretože Rusko dnes je na trajektórii konfliktu s alianciou," myslí si náčelník generálneho štábu.

Presuny a prelety

Pokiaľ takáto vojna vypukne, veľká časť českej armády by podľa neho odišla bojovať v súlade s plánmi NATO. Úlohy by sa ale museli plniť aj v Česku, ktoré podľa neho tvorí tranzitné územie zo západu ako do Poľska a do Pobaltia, tak na juhovýchod k Čiernemu moru. Česká republika by musela zaistiť armádne presuny a prelety, miesta sústredenia, skladovacie priestory či bezpečnosť kritickej infraštruktúry. "Úloha je úplne zásadná," zdôraznil náčelník generálneho štábu, podľa ktorého by na to česká armáda potrebovala podporu ďalších rezortov. "Koncepcia rozvoja všetkých rezortov a všetkých bezpečnostných zložiek musí počítať s vojnou," uviedol.

Vzhľadom na skúsenosti z ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu Řehka zdôraznil potrebu odolnosti štátu a odbúravanie zraniteľností a závislostí, napríklad čo sa týka dodávok surovín. Varoval ale aj pred závislosťou na Číne v telekomunikáciách.