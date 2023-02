Rusko vyslalo hrozivý odkaz: Konflikt s NATO je na spadnutie, zmluva s USA o obmedzení jadrových zbraní je nezmyselná

archívne video

Rusi spustili na Ukrajinu mohutnú ofenzívu dňa 24. februára 2022. Prešiel takmer rok a konflikt medzi krajinami neutícha. Západ sa priamo do bojov odmieta angažovať, aby nespustil tretiu svetovú vojnu, ale Ukrajine dodáva muníciu, zbrane aj rôzne zbraňové systémy. A práve tu vznikol problém, s ktorým si Moskva nevie dať rady. RIA Novosti dokonca uverejnila vyhlásenie, kde Kremeľ varoval, že vojna medzi Ruskom na jednej strane a USA a NATO na strane druhej, je už na spadnutie.

Ako hlavný dôvod eskalácie konfliktu vidí námestník ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Rjabkov rozhodnutie Washingtonu o dodaní amerických tankov M1 Abrams na Ukrajinu. To isté platí aj pre Nemecko a tanky Leopard. Moskva považuje tento postup za deštruktívny a vidí za tým priamu strategickú porážku. Ako odplatu sa Kremeľ podľa Rjabkova už nebude riadiť zmluvami o kontrole jadrových zbraní, resp. nepodpíše ich predĺženie. "Budúcnosť zmluvy o kontrole jadrových zbraní medzi USA a Moskvou je pochybná. Posledný pilier zmluvy by mohol vypršať v roku 2026 s tým, že nedôjde k žiadnemu ďalšiemu predĺženiu, ani ku vzniku zmluvy na podobných princípoch," vysvetľuje námestník šéfa ruskej diplomacie.

V praxi by to znamenalo, že medzi USA a Ruskou federáciou, ako dvomi najväčšími jadrovými mocnosťami, by už neexistovala žiadna dohoda, ktorá by určovala pravidlá kontroly jadrových zbraní. Najnovšia zmluva START bola podpísaná v roku 2010 v Prahe a predĺžená v roku 2021 s platnosťou do 4. februára 2026. Ako Rjabkov zdôraznil, nie je ešte jasné, čo príde potom, i keď USA už naznačilo, že chce s Ruskom zmluvu predĺžiť. Na druhej strane však Lavrovov námestník predostrel aj možný scenár, že Rusko už nebude mať záujem podieľať sa na predĺžení dohody New START.

Rusko viní USA

Rjabkov, ako najvyšší ruský diplomat pre kontrolu zbrojenia, poukazuje na USA s tým, že v posledných rokoch ignorovali ruské záujmy a v rôznych prípadoch porušovali pravidlá kontroly zbrojenia. "New START môže padnúť za obeť súčasného vývoja. Sme pripravení aj na takýto scenár," dodal s tým, že cieľom zmluvy New START je posilniť strategické vzťahy založené na vzájomnej dôvere a princípe bezpečnosti. Tieto ustanovenia však podľa neho porušili Američania najhrubším a najcynickejším možným spôsobom pri riešení tzv. "ruskej otázky" prostredníctvom agresívneho zadržiavania.

"Naše vzťahy priviedla do tejto slepej uličky protiruská línia Washingtonu, ktorá sa v posledných rokoch z roka na rok pritvrdzovala. Celá bezpečnostná situácia, vrátane kontroly zbrojenia, je rukojemníkom americkej línie, ktorá spôsobila Rusku strategickú porážku. Budeme proti tomu bojovať s využitím všetkých metód a prostriedkov, ktoré máme k dispozícii," vyjadril sa Rjabkov.

Minulý rok to nevyšlo

Americko-ruské rozhovory o obnovení zmluvy New START boli odvolané na poslednú chvíľu v novembri 2022. Strany sa nedohodli na časovom rámci nových rozhovorov. Rusko a Spojené štáty, ktoré boli počas studenej vojny obmedzené spleťou dohôd o kontrole zbrojenia, stále tvoria spolu asi 90 percent svetových zásob jadrových hlavíc. New START obmedzila obe strany na 1 550 rozmiestnených medzikontinentálnych balistických rakiet, ponorkové balistické rakety a ťažké bombardéry. Obe strany splnili tieto limity do roku 2018.