Obrovská rodinná tragédia: Otca dobili na smrť, lebo chránil syna! Detaily zaznamenala domová kamera

ANNAPOLIS - Otec z Marylandu bol brutálne ubitý na smrť za to, že sa snažil chrániť svojho syna pred skupinou tínedžerov a dospelých.

Ako informoval New York Post, Christopher Wright (43) minulý piatok vyšiel zo svojho domu, keď sa tam objavila agresívna skupina ľudí a dožadovala sa jeho 14-ročného syna. Predtým sa na svojej škole dostal do bitky, v ktorej teraz zrejme chceli jeho protivníci pokračovať.

Ale Chris odmietol ísť pre svojho syna, hovorí jeho snúbenica Tracy Karopchinsky pre WBAL-TV. Odpoveď násilníkov znela: "Ak nevyjde von, budeš musieť bojovať ty!" Potom na bezbranného muža zaútočili a zbili ho. Po útoku bol Chris prevezený do nemocnice v regióne s traumatickým poranením mozgu.

Tracy ďalej pokračovala: „Ak sa pozriete na zranenia, ktoré mu boli spôsobené, nebol to len jeden zásah. Viac už nemocnica urobiť nemohla.“ Po brutálnom útoku dostal Wright záchvat.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/wright.chris1

Smrteľné údery zaznamenala kamera v dome, ako ďalej informuje New York Post. Karopchinsky si neskôr chcela tento materiál pozrieť so svojím otcom. Hneď v úvode bolo vidieť, ako ďalší syn (12) vybehol z domu pomôcť otcovi a kričal „ocko, ocko, ocko“. „Nemohla som to ďalej sledovať. Jednoducho som nemohla," dodala.

Predstavitelia Brooklyn Park Middle School po smrteľnom útoku tiež potvrdili bitku v škole. Proti zainteresovaným násilníkom zatiaľ nebolo vznesené žiadne obvinenie.

Vdova Tracy, ktorá teraz zostala sama s tromi deťmi, apeluje na spoločnosť: „Nezničili ste nám len život. Aj váš život sa navždy zmení. Život ich rodičov sa navždy zmení. S takýmito deťmi zlyhávame ako rodičia. Toto nie je zodpovednosťou školy. To je naša zodpovednosť."

S cieľom pomôcť rodine a zabezpečiť deťom šťastnú budúcnosť bola na platforme GoFundMe zriadená finančná zbierka.